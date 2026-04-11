La Administración Provincial del Agua (APA) activó un operativo de bombeo preventivo en el Área Metropolitana del Gran Resistencia (AMGR), en el marco del Plan de Contingencia, ante el alerta emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que prevé lluvias intensas para la noche de este sábado 11 de abril en el sudeste de la provincia.

Según el SMN, los departamentos Bermejo, General Dónovan, Libertad, Primero de Mayo y San Fernando podrían ser afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad, con probabilidad de eventos localmente fuertes.

El informe indica que las precipitaciones podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, ráfagas de viento y ocasional caída de granizo, con valores acumulados estimados entre 30 y 70 milímetros, que podrían superarse en forma puntual.

ARTICULACIÓN Y PREVENCIÓN

En este contexto, Pilar destacó que se activó la etapa de contacto permanente con los organismos que intervienen en situaciones de emergencia hídrica, como la Subsecretaría de Protección Civil, y con equipos municipales del AMGR.

A modo de síntesis, el titular de la APA informó que las lagunas se encuentran en niveles óptimos, el río Negro presenta un bajo caudal y todas las obras de control, incluyendo la desembocadura del río Negro, Laguna Blanca y el reservorio sur, operan con compuertas abiertas. Asimismo, las estaciones de bombeo están plenamente operativas y el personal técnico se encuentra en sus puestos de trabajo.

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