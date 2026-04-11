Este viernes, el gobierno provincial, a través de la Secretaría de Asuntos Estratégicos y del Ministerio de Salud, llevó adelante con éxito un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en Pampa del Infierno, donde se atendieron más de 1000 pacientes y se realizaron más de 2.900 prestaciones médicas en distintas especialidades

El coordinador del operativo, Dr. Gerardo Delgado, destacó el desarrollo de la actividad y el trabajo articulado: “Nos encontramos en el marco del cuarto Operativo RES. Queremos agradecer a la intendente Glenda por la colaboración en la logística y por haber recibido un número importante de pacientes. Hoy atendimos más de 1.000 personas, muchas de las cuales accedieron hasta a tres prestaciones médicas.



Además, señaló que se contó con el acompañamiento de profesionales provenientes de Presidencia Roque Sáenz Peña, a cargo de la doctora Mercadín, lo que permitió reforzar la demanda y ampliar la cobertura sanitaria.

Durante el Operativo RES en Pampa del Infierno se registraron las siguientes atenciones:

Odontología: 26

Pediatría: 161

Neumonología: 78

Cardiología: 120

Obstetricia:105

Ginecología:48

Ecografía general:108

Clínica médica: 124

Laboratorio: 32

Enfermería:300

Por su parte, el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios, valoró el impacto del operativo en la comunidad: “Estamos contentos de estar nuevamente en Pampa del Infierno atendiendo la importante demanda, acercando especialidades médicas a distintos puntos de la provincia. Dando respuesta a un pedido expreso del gobernador Leandro Zdero de garantizar servicios que generalmente se concentran en grandes centros urbanos como Resistencia y Sáenz Peña”.

Asimismo, remarcó el compromiso de los equipos de salud: “Fue una jornada muy ordenada, con médicos que viajaron desde la madrugada y continúan atendiendo. Este trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, la Secretaría de Asuntos Estratégicos y el municipio local permite garantizar el derecho esencial a la salud de cada chaqueño”.

En ese sentido, destacó que estos operativos se replican en distintas localidades, mencionando experiencias recientes en Villa Berthet y Las Palmas, donde los equipos también extendieron la atención hasta la tarde para cubrir la demanda.

Periodismo365