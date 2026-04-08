"Los clientes lloran y nosotros estamos muy sentidos", dijeron de la histórica farmacia de Corrientes reconocida por sus descuentos para los pagos en efectivo. Sus empleados serán reubicados en Resistencia. La caída de las ventas precipitó el final.

El miércoles 15 de abril los últimos cuatro empleados apagarán las luces después de más de 30 años al servicio de la comunidad. "Algunos clientes hasta lloran y nosotros estamos muy sentidos", expresaron el fuerte momento por el que atraviesan en el comercio ubicado sobre 9 de Julio, entre Mendoza y San Juan.

Es que La Bancaria se destacó estos últimos años por dos aspectos distintivos entre tantas cadenas farmacéuticas. El principal de ellos es la calidez en la atención, un trato que llevó a muchos clientes a convertirse en amigos de la casa. Y el segundo, son los descuentos por pagos en efectivo, un 20% para socios del Instituto de Cardiología y 10% para el público en general.

¿Pero qué precipitó el fin de la farmacia? La respuesta es sencilla: una brutal caída de la demanda que comenzó a principios del 2025 y se intensificó en diciembre. "La rentabilidad del último trimestre fue fatal", aseguraron.

"Todos los empleados fueron a parar a las sucursales de Chaco, todos están reubicados y ya saben a qué comercio. Se estaba diciendo que nos quedamos sin trabajo, pero es mentira", explicaron fuentes de la cadena a diario época. Es decir que los trabajadores ya tenían conocimiento del cierre.

El personal de La Bancaria pasó de 12 personas a 4 en los últimos meses. La totalidad de planta es oriunda de Corrientes. "De todas formas tenemos confirmado que la firma cubrirá los traslados a Resistencia", aclararon. Además, la jornada laboral pasará de 8 a 7 horas de corrido.

Los empleados también se destacan por una sólida y extensa experiencia. El más novel ronda los 10 años de antigüedad, mientras que otros superan los 20 años. "Los clientes lloraron en el salón de ventas cuando supieron la noticia. Y nosotros también, nos pegó bastante", dijo una voz de la farmacia. Hoy la gente pasa a llevarse sus remedios y también a despedirse de aquellas caras que ven de hace años.

Sin embargo, no todas son pálidas. "La vida sigue y tenemos la esperanza de volver. Se tienen que resolver algunos temas burocráticos y ahí esperan regresar, vamos a hacer fuerza", expresaron. Y más reconfortante es para ellos saber que mantendrán el trabajo.

Por otro lado, fuentes de la Asociación Bancaria Seccional Corrientes explicaron a diario época que no están relacionados con el gerenciamiento de la farmacia. Así atribuyeron cualquier decisión a la seccional ubicada en Chaco.

A fines de agosto, desde la farmacia ya habían anticipado un cruento panorama para la sucursal y para el rubro farmacéutico en general. Una situación que empeoró luego de que el Gobierno de Javier Milei y las corporaciones decidieran recortar el número de medicamentos con cobertura para afiliados de PAMI.

"Las ventas cayeron abruptamente en los últimos dos meses. Y esto incluye julio, un mes en que se cobra el aguinaldo, algo que nos sorprendió", remarcaron en aquella oportunidad. La Bancaria se despide de Corrientes a la espera de tiempos mejores. Tiempos en los que comprar un medicamento no sea un lujo.

Fuente y fotos: Época