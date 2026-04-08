Pese al anuncio de un alto el fuego con Irán, el Ejército de Israel se jactó de haber lanzado su “mayor ataque” en el Líbano desde que comenzó la guerra. Hay decenas de muertos y cientos de heridos.

Mientras rige el alto el fuego acordado ayer entre Estados Unidos e Israel en su guerra contra Irán, el gobierno de Benjamín Netanyahu decidió lanzar un nuevo bombardeo contra el Líbano que cayó sobre edificios civiles de la ciudad capital. El Gobierno libanés informó que hay decenas de muertos y cientos de heridos.

Israel is carrying out its largest attacks in Lebanon in years despite the ceasefire. Dozens of buildings in Beirut bombed. Massive civilian casualties reported.



Netanyahu is undermining the US–Iran truce. pic.twitter.com/PFaZGYoIY0 — Hüseyin Dogru (Back-Up) (@redstreamnet) April 8, 2026

Según informó Tel Aviv, entre los objetivos se encontraban centros de inteligencia y sedes del grupo Hezbolá, infraestructuras de lanzamiento de misiles y navales de la organización y activos de la Fuerza Radwan y su unidad aérea 127, ambos cuerpos de élite. Lo cierto es que las imágenes muestran edificios y vehículos civiles de Beirut destrozados en medio de la tregua que debió alcanzar a todos los países involucrados en el conflicto que sacude a Medio Oriente.

10 minutos de horror

El Ejército de Israel se jactó de haber lanzado su “mayor ataque” en el Líbano desde que comenzó la guerra contra el país vecino el pasado 2 de marzo. Un comunicado oficial indicó que “en 10 minutos y a lo largo de distintas áreas simultáneamente las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel, el ejército) completaron el mayor ataque coordinado, atacando más de 100 centros de mando y posiciones militares de Hezbolá”.

More footage coming in from Beirut. No words. pic.twitter.com/A79SWk0hRZ — Dalal Mawadدلال معوض (@dalalmawad) April 8, 2026

Los misiles que transgredieron el alto el fuego cayeron contra Beirut, el Valle de la Bekaa y el sur del Líbano. La mayoría de posiciones atacadas se encontraban en áreas civiles. “La organización terrorista Hezbolá decidió deliberadamente unirse a la guerra, actuando en representación del régimen terrorista iraní y dañando al Estado de Líbano y sus civiles”, acusó el comunicado militar que además lanzó un mensaje a la población civil libanesa. La conminó a “oponerse al afianzamiento de Hezbolá en zonas civiles y a su capacidad para acumular armamento”.

Israel, Irán, Hezbolá

La organización declarada “terrorista” por Tel Aviv y todos sus aliados atacó ciudades israelíes tres días después de que Netanyahu abriera fuego coordinado contra Irán y diera inicio a la guerra. Si bien venía atacando el Líbano casi a diario pese al alto el fuego que estaba en vigor desde noviembre de 2024, Israel lanzó una campaña de bombardeos contra todo el país. Según las autoridades libanesas, más de 1.500 personas murieron y otras 4.800 resultaron heridas por esos ataques.

Pese a que Pakistán anunció esta madrugada que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un alto el fuego que implicaba un cese de las hostilidades en el Líbano, Israel ratificó que mantendrá su campaña contra Hezbola en el país.

Según medios estatales libaneses, hubo varios ataques en localidades del sur del país. Uno de esos bombardeos alcanzó un edificio de la región de Tiro, poco después de que el ejército israelí ordenara de nuevo desalojar el sector.

El portavoz del ejército israelí en lengua árabe, el coronel Avichay Adraee, también ordenó a los habitantes de una amplia zona que evacuaran sus casas y afirmó que “la batalla continúa”. Las fuerzas del Estado hebreo ocupan actualmente una parte del sur de Líbano. El ejército libanés, por su lado, pidió a los desplazados “esperar antes de regresar” al sur del país por precaución.

Fuente y fotos: Página/12