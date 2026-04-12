El nuevo repunte del petróleo significa que se espera que los precios para los consumidores vuelvan a subir.

El crudo estadounidense subió un 8%, a más de $104 por barril. El petróleo Brent internacional aumentó más del 7%, a 103 por barril. Los precios mayoristas de la gasolina también subieron un 6%, mientras que el fuelóleo para calefacción, un indicador de los precios del combustible para aviones, aumentó un 10% en las primeras operaciones.

Los futuros de acciones cayeron con fuerza. Los futuros que indican dónde cotizará el S&P 500 bajaron un 1%, los futuros del Nasdaq 100 cayeron un 1.3% y los futuros del Dow se desplomaron más de 500 puntos.

“Con efecto inmediato, la Marina de Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de BLOQUEAR todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz”, dijo Trump en Truth Social. “También he instruido a nuestra Marina a buscar e interceptar toda embarcación en aguas internacionales que haya pagado un peaje a Irán”, añadió Trump en la publicación.

El estrecho de Ormuz es una de las vías marítimas más importantes para el petróleo y otros productos energéticos como el gas natural licuado. Antes de la guerra, cientos de barcos al día transitaban por él, llevando esa energía al mercado global. Pero en la mayoría de los días desde que comenzó la guerra el 28 de febrero, menos de 10 barcos al día han podido atravesarlo.

“Reabrir el estrecho se ha convertido en la prioridad más urgente para el mercado”, dijeron el domingo analistas de materias primas de JPMorgan Chase. “Se espera que el último buque que salió de Ormuz el 28 de febrero llegue a su destino alrededor del 20 de abril, marcando el punto en el que los barriles previos al cierre se habrán agotado completamente de la cadena de suministro global”.

La semana pasada, solo 24 barcos salieron del estrecho hacia el océano. El viernes, solo dos barcos pasaron, según datos de S&P Global Market Intelligence compartidos con NBC News. Ninguno era un buque petrolero o de gas.

Trump hizo el anuncio temprano el domingo después de que el vicepresidente JD Vance, junto con el enviado especial de Trump para la paz, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner, volaran a Islamabad para sostener conversaciones con líderes del régimen iraní en medio de un alto el fuego de dos semanas.

La falta de un acuerdo para poner fin a la guerra o reducir las tensiones, junto con la amenaza de bloqueo, acabó con el optimismo de corta duración en los mercados de que el conflicto podría terminar pronto.

“Estos acontecimientos subrayan que Estados Unidos e Irán se encaminan hacia un periodo prolongado de tensiones elevadas”, dijo Sarah Bianchi, estratega principal de asuntos políticos internacionales y política pública en la firma de asesoría de inversiones Evercore ISI.

La semana pasada, los precios del petróleo cayeron más de un 12% ante la esperanza de que las conversaciones en Islamabad llevaran a una salida para que la administración comenzara a reducir la guerra. El S&P 500 subió un 3.5% en la semana.

¿Subirán nuevamente los precios de la gasolina en Estados Unidos?

El nuevo repunte del petróleo significa que se espera que los precios para los consumidores vuelvan a subir. “Es probable que los precios de la gasolina vuelvan a subir”, escribió en X el analista de GasBuddy Patrick De Haan. Los aumentos podrían reanudarse “tan pronto como mañana”, añadió. Los precios de la gasolina ya han subido más de $1.20 por galón desde que comenzó la guerra, hasta un promedio nacional de $4.12, según AAA.

“Disfruten los precios actuales en las gasolineras”, escribió el presidente del Parlamento de Irán el domingo en X. “Con el llamado ‘bloqueo’, pronto sentirán nostalgia por la gasolina de $4–$5”. El propio Trump también dijo el domingo que los precios podrían seguir subiendo. Al ser preguntado por Fox News la mañana del domingo si los precios serían más bajos para las elecciones de medio término, respondió: “Creo que sí. Podría ser, podría ser o igual, o tal vez un poco más alto, pero debería estar más o menos igual”.

El domingo por la noche, el Comando Central de Estados Unidos pareció aclarar los comentarios de Trump, diciendo en un comunicado que el bloqueo solo afectaría al “tráfico marítimo que entra y sale de puertos iraníes”. El comunicado añadió que las fuerzas estadounidenses “no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz hacia y desde puertos no iraníes”.

El Comando Central dijo que el bloqueo no comenzaría de inmediato, como dijo Trump, sino que empezaría a las 10 a.m. ET del lunes. “La decisión de Trump de anunciar un bloqueo naval del estrecho de Ormuz probablemente reavivará la aversión al riesgo esta semana”, dijo Elias Haddad, vicepresidente de estrategia de mercados en el banco de inversión Brown Brothers Harriman. Haddad dijo que el bloqueo de Ormuz parecía “más una táctica de negociación para redefinir los términos de acceso al estrecho de Ormuz que un bloqueo duradero”.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Steve Kopack para NBC News. La nota fue traducida con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. Un editor de Telemundo Digital revisó la traducción.

Fuente y fotos: Telemundo Las Vegas