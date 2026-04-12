El presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la "inflexible" negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.
En esta fotografía proporcionada por la Armada de los Estados Unidos, el destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, Halsey (DDG 97), realiza operaciones rutinarias en alta mar. AP.
Aunque reconoció que las conversaciones en Pakistán habían ido "bien" y que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.
"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a "destruir" las minas marinas colocadas por Irán.
Fuente y fotos: DW