El presidente Donald Trump ordenó un bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz en respuesta a la "inflexible" negativa de Irán a renunciar a sus ambiciones nucleares durante las conversaciones de paz celebradas en Islamabad.

Aunque reconoció que las conversaciones en Pakistán habían ido "bien" y que "se había llegado a un acuerdo en la mayoría de los puntos", el presidente estadounidense afirmó que Teherán se había negado a ceder en la cuestión de su programa nuclear.

"Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, iniciará el proceso de BLOQUEAR a todos y cada uno de los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz", donde, dijo Trump en Truth Social, comenzarán a "destruir" las minas marinas colocadas por Irán.

Fuente y fotos: DW