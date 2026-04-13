Comenzaron a vender carne de burro en Chubut y la reacción de los usuarios no tardó en llegar. Entre la curiosidad, el rechazo y el debate, el nuevo corte divide aguas en las redes sociales.

Hay quienes la ven como una alternativa económica viable para incorporar a las recetas cotidianas y otros que la rechazan de plano por razones culturales y afectivas hacia los animales.

¿Cuánto cuesta el kilo de carne de burro?

La iniciativa surgió como una respuesta a la crisis de la producción ovina y a la falta de aptitud de los suelos patagónicos para el ganado vacuno tradicional. Ante ese panorama, se apostó por una alternativa poco convencional que consiste en criar burros para consumo, también por su valor nutricional.

La venta de las piezas dejan atrás su etapa experimental este mes y se consiguen a un valor estimado de $7.500 el kilo, un precio que las posiciona como una opción accesible frente a otras.Sin embargo, la propuesta enfrenta una fuerte resistencia cultural. Diversos sectores cuestionan el sacrificio de una especie históricamente ligada al trabajo y la compañía, y el vínculo emocional con el animal dificulta su aceptación como alimento.

Beneficios de la carne de burro

Desde el punto de vista nutricional, la carne de burro tiene mucho para ofrecer. Es una carne magra, con bajo contenido de grasa y colesterol, pero con un alto aporte de proteínas y aminoácidos esenciales que la ponen a la par, o incluso por encima, de cortes vacunos y ovinos tradicionales.

Además, aporta minerales clave para el organismo como hierro, calcio y fósforo, y resulta más tierna que la carne de vaca. Para quienes buscan una proteína de calidad sin exceso de grasas saturadas, se presenta como una alternativa nutritiva y equilibrada.

A diferencia de otras carnes rojas, tiene menor proporción de ácidos grasos saturados y mayor presencia de ácidos grasos poliinsaturados, los considerados más beneficiosos para la salud cardiovascular.

Fuente y fotos: Crónica



