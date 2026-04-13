El cotitular de la CGT, Octavio Argüello, le dejó una advertencia al Gobierno, confirmó la movilización del 30 de abril anticipando que será multitudinaria y le dejó una advertencia al Gobierno Nacional: "Se está viendo que está cambiando el ánimo social".

Ese es el marco de las declaraciones de Octavio Argüello, referente del gremio de Camioneros y miembro del triunvirato que dirige la CGT, que analizó que "se está viendo que está cambiando el ánimo social" y analizó un deterioro de la situación.

"La sociedad ve que no hay una expectativa de que esto mejore, entonces creo que va a ser una marcha muy importante", señaló en referencia a la movilización convocada por Azopardo para el día previo al Día del Trabajador.

Al explicar la motivación de la marcha, el sindicalista apuntó a que "si no somos escuchados, nos queda la calle. Se van a profundizar los conflictos. No nos podemos quedar con los brazos cruzados a que nos quiten los derechos". "Acá no es el problema de los trabajadores ni una reforma laboral sino que acá el problema es el plan económico que instaló este Gobierno", añadió.

🗣️"La gente se está dando cuenta"



Octavio Argüello, cosecretario general de la CGT, habló sobre la marcha a Plaza de Mayo convocada para el 30 de abril y avisó que "está cambiando el ánimo social".#InfoGremiales #periodismosindical pic.twitter.com/yCxGeuRYou — InfoGremiales (@InfoGremiales) April 11, 2026

Entrevistado en radio 10, Octavio Argüello planteó que "cada vez alcanza menos el salario cuando el Gobierno está en una posición de pisar las paritarias. No hay más paritarias libres". Tras opinar que existe "un INDEC dudoso o muy mentiroso donde la inflación no es la realidad que el Gobierno dice", apuntó: "Te das cuenta de que la inflación no ha bajado, que los salarios no alcanzan, que la gente está endeudada".

Fuente y fotos: InfoGremiales