Con el aumento, los ministros casi recuperan dos años de inflación. La mejora salarial para los ministros incluye al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que ahora ganará $8.020.866.

Estuvieron congelados en 2024 y 2025 en línea con el ajuste, pero con un DNU de enero 2026 ya están cerca de empatar la suba de precios de esos años. Para mayo la mejora rondará 123%. El Presidente firmó el decreto pero no se incluyó, tampoco a la vice, Victoria Villarruel.

Después de dos años de congelamiento en el gobierno de Javier Milei, los sueldos brutos de los ministros que integran el Gabinete Nacional pasaron de $3.584.006 en diciembre del 2025 a sumar $7.272.091 este mes de abril. Es un aumento de más del 100% en cuatro meses que incluye a otros cargos, como secretarios y subsecretarios.

Así, los ministros mejoraron su ingreso unos $3.688.085 desde el comienzo del 2026 y ya están cerca de recuperar lo perdido en dos años de fuerte ajuste fiscal. La determinación se tomó dos meses después del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas. Excluye al presidente de la Nación, Javier Milei, y a la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La mejora salarial para los ministros incluye a Adorni

Incluye, en tanto, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Mientras la lupa judicial se posa sobre su patrimonio, obtuvo una mejora contundente de su sueldo bruto que en mayo alcanzará, al igual que le pasará al resto de los funcionarios con rango de ministro, los $8.020.866. La normativa quedó establecida en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 931/2025 que se publicó el 2 de enero del 2026, con firmas del presidente Milei y de Adorni; entre otros.

Así quedaron los sueldos del Gobierno

Los ministros, que hasta diciembre cobraban (siempre en bruto) $3.584.006, vieron cómo su salario escaló a lo largo de los últimos meses. El sueldo de enero pasó a ser de $7.129.501; el de febrero, $7.272.091; el de abril, que se percibe los primeros días de mayo, alcanzará los $7.902.331; y el de mayo ascenderá a $8.020.866, todo en base a información oficial a la que accedió este medio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cobra lo mismo que un ministro, según dijeron fuentes oficiales a LA NACION. Desde que comenzaron a sucederse las revelaciones en torno a su crecimiento patrimonial y sus viajes, los ingresos del funcionario quedaron en la mira de la Justicia.

Por su parte, los secretarios −que hasta el sueldo de diciembre percibían $3.282.709− cobraron $6.530.145 por enero; $6.660.748, por febrero; recibirán $7.238.005 en mayo por el sueldo de abril; y pasarán a $7.346.575 el mes siguiente.

En tanto, los subsecretarios −que en diciembre cobraban $2.981.513− recibieron $5.930.989 por enero; $6.049.609 por febrero y $6.573.902 por abril. El sueldo de mayo (que se cobra a inicios de junio) llegará a $6.672.510.

Desde antes del aumento y solo hasta el primer cobro con la suba (enero de 2026), el incremento para estos cargos decidido por el propio gobierno para sus funcionarios fue de casi 99%. La comparación entre los salarios de diciembre y febrero da como resultado un aumento del 102%; entre diciembre-abril, un 120%; y entre diciembre-mayo, un 123%. En el Gobierno aclaran que el porcentaje de incremento después del descongelamiento de dos años sigue por debajo de la inflación acumulada, que calculan en 194%.

En Balcarce 50, cuando LA NACION hizo referencia al incremento, el justificativo que se escuchó por los pasillos estuvo vinculado a la pérdida contra la inflación que derivó de que los salarios no se movieran desde el inicio de la gestión libertaria. En el desglosado, la inflación cerró en 117,8% en 2024 y en 31,5% en 2025. En enero y febrero de este año acumula 5,9%.

Comparación con otros salarios

Según cálculos del gremio ATE, el promedio salarial de los trabajadores estatales nacionales es de $1.200.000, con un ingreso mínimo en los $600.000 que cobran civiles de las Fuerzas Armadas. Hasta marzo, los senadores −blanco habitual del Presidente por subirse el sueldo atados a la paritaria legislativa− cobraron $11,6 millones en bruto; mientras que los diputados rondaron por ese entonces los $7 millones (con el plus de representación).

El informe de la escala salarial vigente a partir de febrero de 2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación detalla que un juez de la Corte percibe un básico de $9.900.643. Bien lejos de todos esos salarios se ubica la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte), elaborado por la Subsecretaría de Seguridad Social, que precisa la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores bajo relación de dependencia que fueron declarados en forma continua durante los últimos 13 meses, tanto en el sector público como en el privado, que se ubicó en $1.646.344 para enero de 2026.

Un tema político

Desde el inicio de la gestión hasta enero, que firmó el decreto, Milei se resistió a darle aumentos a su staff como una forma de mostrar ante su electorado que, tal como había prometido en campaña, el ajuste recaería también sobre lo que decidió llamar “la casta”. Desde antes, cuando era diputado, hizo gala de sus sorteos de sueldos y parte de sus dardos al kirchnerismo se basaron en criticar el nivel de vida de los políticos y su enriquecimiento a lo largo de la función pública.

Los ministros, en ese tiempo, le acercaron quejas al Presidente de que perdían personal de sus carteras porque los sueldos no eran competitivos en relación con los del sector privado. Tras ganar la elección nacional de 2025, con un batacazo que incluso llevó a LLA a posicionarse arriba en el territorio más complicado −la provincia de Buenos Aires−, el Gobierno definió otorgar este incremento salarial.

Fuente y fotos: La Nación - Crónica







