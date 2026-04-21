El mandatario rindió homenaje al fallecido pontífice en el santuario de Jerusalén antes de finalizar su gira. Estuvo acompañado por Karina Milei y una comitiva oficial en una jornada marcada por el simbolismo religioso.

El jefe de Estado arribó al santuario a las 10:09, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Durante la ceremonia, el mandatario encendió una vela conmemorativa y guardó un minuto de silencio en memoria del primer Papa argentino.

Homenaje y protocolo

La delegación argentina fue recibida por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina. En el lugar, considerado el epicentro de la fe cristiana, Milei dejó un mensaje personal en el libro de visitas destacando la figura de Jorge Bergoglio. De la actividad también participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

Cierre de la gira

Tras la visita al Santo Sepulcro, el cronograma oficial prevé un último paso por el Muro de los Lamentos antes de emprender el regreso a la Argentina. Esta actividad marca el cierre de una gira que incluyó la firma de acuerdos estratégicos de cooperación tecnológica y seguridad, además de un fuerte alineamiento diplomático con el gobierno de Isaac Herzog.

Fuente y fotos: El Litoral