La Basílica de Luján y la iglesia de San José de Flores serán algunos de los escenarios más importantes donde se recordará al Santo Padre.

La Iglesia Católica eligió la ciudad de Luján para recordar a Jorge Bergoglio, con el objetivo de “renovar el compromiso misionero” que marcó su pontificado y que llevó adelante, desde El Vaticano, durante 12 años de papado.

Por ese motivo, la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizará mañana una misa en la Basílica de Luján, a las 17, presidida por el monseñor Marcelo Colombo, bajo el lema de "memoria agradecida" y “compromiso misionero”.

Estarán presentes la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), el monseñor César Fernández (vicepresidente II) y el monseñor Raúl Pizarro (secretario general).

“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, indicó la Conferencia Episcopal desde el comunicado publicado esta mañana.

García Cuerva, en el barrio de Flores

Por su parte, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, presidirá una misa homenaje en reconocimiento a su amigo Jorge Bergoglio, el mismo martes 21 a las 20, en la Basílica de San José de Flores, lugar significativo para la vocación del Pontífice.

García Cuerva mantuvo una relación muy estrecha, de confianza personal y sintonía pastoral con el Papa Francisco, a quien consideró uno de los referentes más importantes en la Argentina. Su pensamiento católico y social se alineó perfectamente con el del mismo Bergoglio por su preocupación hacia las personas más humildes.

Francisco adoptó a García Cuerva como un hombre de su absoluta confianza y lo nombró arzobispo de Buenos Aires en 2023; aún hoy es considerado su "mejor alumno" tanto en materia doctrinal como pastoral por compartir una visión de la iglesia enfocada en los sectores más vulnerables y la justicia social, luego de su experiencia como ‘cura villero’.

Más homenajes en el interior y exterior del país

En la provincia de San Juan, la Catedral local organizó una semana de actividades, que incluye una misa especial para recordar el primer aniversario del fallecimiento del Papa Francisco el mismo martes 21 y sucesivos homenajes de oración, reflexión y gestos comunitarios para recordar su legado, organizado por el Padre Riveros.

Por otra parte, diversas parroquias de Rosario, Santa Fe, brindarán misas el martes 21 en conmemoración a su eterno descanso. En la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma - Italia, donde descansan los restos de Francisco, se programó el rezo del rosario y una misa especial presidida por figuras de confianza del Papa, como el sacerdote argentino Guillermo Karcher.

La Ciudad también homenajea al papa Francisco

A un año de la partida del papa Francisco, la Ciudad de Buenos Aires le hará un homenaje a “un porteño común que pasó a ser un líder mundial extraordinario”, según dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En el Obelisco se lo recordará con la proyección de una frase, una de sus enseñanzas más potentes: se trata de “Nadie se salva solo” y se hará desde las 20 hasta la madrugada. "En una misa, en el cielo o desde la estación del subte que usaba, Francisco seguirá estando entre nosotros como el hombre que fue en vida: un porteño de bien que llevó la palabra de Dios a todo el mundo", dijo Jorge Macri.

En tanto, a las 17 se presentará un mural de la artista Nora Iniesta en la estación San José de Flores de la Línea A, donde Jorge Bergoglio solía tomar el subte y se trata de un mosaico veneciano de 1,70 por 2,50 metros que busca vincular la memoria espiritual del lugar con el tránsito cotidiano de los miles de pasajeros.

También, en la Plaza Flores se plantará el “Olivo de la Paz”, en la Parroquia Inmaculada Concepción de Belgrano habrá una muestra fotográfica y en el Auditorio San Agustín de la Universidad Católica Argentina (UCA) se hará, desde las 17, el acto conmemorativo “Francisco para siempre”.

Además, tanto hoy como el próximo martes 28 habrá circuitos guiados por los lugares del barrio de Flores vinculados a la vida de Jorge Bergoglio, que comenzarán a las 10 desde la Catedral Metropolitana, también con inscripción previa, mientras que el lunes 27 habrá una nueva muestra fotográfica en la Basílica San José de Flores, abierta de 10 a 20 con actividades gratuitas.

Fuente y fotos: NA



