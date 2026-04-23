El programa comienza este viernes con un taller de huertas y se complementará con actividades deportivas y de convivencia durante todo el año.

La Aldea Tres Horquetas, que alberga a menores en conflicto con la ley, cuenta además con un sistema de educación en contexto de encierro, incluyendo niveles primario y secundario, al que se suman diversas actividades extracurriculares.

El subsecretario de Derechos Humanos, Hugo Maldonado, explicó que estas acciones surgen a partir de los monitoreos permanentes que realiza el organismo junto al Ministerio de Gobierno. “En el marco de la legislación vigente, mantenemos un seguimiento constante del servicio para garantizar condiciones adecuadas para los jóvenes. En ese proceso, dialogamos con ellos y con el personal, recibimos inquietudes y elaboramos propuestas de mejora”, señaló.

En ese sentido, destacó que la implementación de capacitaciones responde a la necesidad de generar herramientas concretas para el futuro de los jóvenes. “El objetivo es que, al egresar de la institución, cuenten con alternativas reales de inserción social y laboral”, afirmó.

Asimismo, indicó que el programa incluirá jornadas de convivencia y actividades deportivas en conjunto con el Instituto del Deporte, como campeonatos de fútbol y vóley. “El entusiasmo de los jóvenes es muy importante, porque estas propuestas contribuyen de manera significativa a su proceso de reinserción”, concluyó.

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