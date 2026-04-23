Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas fatales en el vuelco del móvil sanitario del Hospital de Taco Pozo que en la tarde de hoy viajaba hacia el Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, en momentos de intensa lluvia sobre la zona.

Al respecto, fuentes policiales informaron a Periodismo365 que este jueves a las 16.20 horas, efectivos de la Comisaría de Los Frentones, fueron alertados de un accidente en Ruta Nacional Nº 16. Al llegar al kilómetro 278 de Ruta Nacional N° 16, distante a 8 kilómetros de la mencionada localidad; constataron el vuelco de una ambulancia Ford Transit, interno N° 6963, dominio colocado AH-315-GQ, perteneciente al Hospital de Taco Pozo.









El vehículo era conducido por un hombre de 34 años, quien circulaba acompañado por un enfermero de 41 años de edad; ambos domiciliados en Taco Pozo, quienes afortunadamente resultaron sin lesiones. El conductor afirmó haber perdido el control del rodado como consecuencia de la intensa lluvia y el móvil de Salud Pública quedó con graves daños en su estructura.









El Dr. Gustavo Valero, Fiscal de Investigación Penal de Sáenz Peña, dispuso se realice constatación con tomas fotográficas en el lugar y ambos ocupantes sean examinados por el Médico de turno del Hospital local.

Periodismo365