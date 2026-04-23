De acuerdo con proyecciones meteorológicas, el ingreso de este frente de frío polar generará un cambio abrupto en el clima, con marcas que caerán varios grados en un lapso de pocas horas. Qué es el fenómeno del choque térmico.

Tras las intensas lluvias y la gran concentración de humedad que prevaleció durante la última semana en gran parte del centro y norte del país, el ingreso de una masa de aire polar generará un cambio de rumbo para este primer mes del otoño.

El avance de la masa de aire frío proveniente de la Antártida estará acompañada por vientos moderados a intensos, lo que acentuará la sensación térmica y podría generar jornadas especialmente crudas durante la madrugada y la noche. Además, no se descarta la presencia de nubosidad variable e inestabilidad.

Desde el sitio especializado Meteored precisaron que “hacia el cierre del fin de semana el escenario cambiará de manera marcada con el ingreso de una masa de aire de origen polar que avanzará sobre gran parte del territorio, generando un contexto favorable para la ocurrencia de las primeras heladas”.

“Desde el viernes se presentará un marcado contraste térmico entre el norte y el sur del país, en un contexto donde las precipitaciones se concentrarán sobre el noreste argentino”, señaló el portal dedicado al análisis del escenario climático.

De acuerdo con proyecciones meteorológicas, el ingreso de este frente de frío polar generará un cambio abrupto en el clima, con marcas que caerán varios grados en un lapso de pocas horas. Qué es el fenómeno del choque térmico

Choque térmico: el fenómeno que acelera el cambio brusco de temperatura y sus efectos

El choque térmico se produce cuando una masa de aire frío, como la que llega desde la Antártida, se encuentra con aire más cálido y húmedo que domina previamente la región. Este contraste genera una transición rápida de condiciones, provocando descensos térmicos abruptos y, en muchos casos, episodios de inestabilidad como lluvias o ráfagas de viento.

Desde el punto de vista meteorológico, este fenómeno potencia la formación de frentes fríos y acelera los cambios de tiempo, lo que explica por qué en pocas horas se puede pasar de temperaturas templadas a un escenario invernal. Este tipo de situaciones también puede intensificar eventos extremos, sobre todo cuando la diferencia entre ambas masas de aire es muy marcada.

Fuente y fotos: Perfil



