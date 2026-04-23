El Gobierno del Chaco informó el cronograma de pago de haberes correspondiente al mes de abril de 2026 para trabajadores activos y pasivos de la administración pública provincial.

Por su parte, el sector activo cobrará el jueves 30 de abril, con acreditación de haberes disponible también desde las 21 horas, mediante la red de cajeros automáticos. Desde el Ejecutivo provincial destacaron también la importancia de que el pago se concrete antes del Día del Trabajador, lo que permite a las familias chaqueñas contar con sus ingresos en una fecha significativa y planificar sus gastos con mayor previsibilidad. Asimismo, señalaron que el cumplimiento del cronograma previsto garantiza orden financiero y forma parte de una administración responsable de los recursos públicos.

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