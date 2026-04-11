Los trabajadores del Casino Trewelyn de Esquel comenzaron a recibir los telegramas de despido mientras la empresa propone pagar solo el 50% de las indemnizaciones por una supuesta pérdida de licencia que fue desmentida por Lotería del Chubut. La situación podría derivar en reclamos legales por parte del personal afectado.

Según confirmó uno de los empleados afectados, la mayoría de las notificaciones ya fueron entregadas. “Prácticamente a todos nos llegó el despido, y los pocos que restan seguramente serán entregados en las próximas horas”, señaló el trabajador, reflejando la preocupación existente entre el personal.

De acuerdo a lo informado por los empleados, la empresa propuso abonar solo el 50% de las indemnizaciones, argumentando que la decisión responde a la supuesta pérdida de la licencia otorgada por Lotería del Chubut, organismo que regula la actividad del juego en la provincia.

Sin embargo, desde el propio organismo provincial desmintieron esa versión y aseguraron que la licencia del casino continúa vigente y que todavía resta un plazo considerable para su vencimiento. Esta contradicción profundiza la incertidumbre entre los trabajadores despedidos.

La diferencia entre la postura de la empresa y la información oficial podría derivar en presentaciones legales por parte de los empleados, quienes analizan los pasos a seguir para reclamar el pago total de las indemnizaciones conforme a lo establecido por la legislación laboral vigente.

El caso genera preocupación en Esquel por el impacto social de los despidos y por la falta de certezas sobre el futuro del establecimiento y de las fuentes laborales afectadas. Mientras tanto, los trabajadores esperan definiciones que permitan aclarar la situación contractual y garantizar el cobro completo de lo que les corresponde por ley.

Fuente y fotos: InfoGremiales