Tras 40 años de actividad, la empresa reduce personal y comienza a encarar una nueva etapa para importar zapatillas.

La decisión marca el fin de una etapa para la firma y se inscribe en un proceso más amplio de reconversión. A partir de ahora, la compañía pasará a importar su producción desde Asia, una estrategia que gana cada vez más terreno entre empresas locales por la reducción de costos frente a la fabricación nacional.

Sin embargo, la transición hacia el esquema importador no fue abrupta. En los últimos años, la empresa ya había comenzado a incorporar partes de calzado provenientes de Asia para su ensamblaje en el país. Ese modelo evolucionó hasta el esquema actual, donde el producto terminado llega directamente desde el exterior.

Una marca que supo pisar fuerte

En su momento de mayor actividad, la planta de Beccar alcanzó niveles de producción de miles de pares diarios y llegó a abastecer a más de mil puntos de venta en todo el país. Sin embargo, el número de trabajadores se fue reduciendo con los años: de los cerca de 400 empleados que integraban la nómina en 2023, hoy permanecen apenas unos 50.

Según denunciaron trabajadores, la dirección de la empresa, encabezada por su fundador Miguel Fosati, está ofreciendo acuerdos de desvinculación con compensaciones que oscilan entre el 60% y el 70% de la indemnización legal, en algunos casos con pagos en cuotas. La situación genera preocupación entre los empleados, que advierten sobre la pérdida de puestos de trabajo y el deterioro de las condiciones laborales en el proceso de cierre.

Por su parte, en un comunicado la compañía aclaró su situación actual. "La empresa se encuentra llevando adelante un proceso de reestructuración interna, orientado a adecuar su operación y garantizar la sustentabilidad del negocio en el largo plazo. Este proceso tiene como objetivo consolidar una estructura sólida que permita a la marca continuar activa y proyectarse hacia el futuro", resaltaron.

"Asimismo, la compañía informa que todas las gestiones se están realizando conforme a la normativa laboral vigente, cumpliendo con las obligaciones correspondientes tanto en términos legales como en los plazos establecidos", agregaron.

Importaciones desde Asia

El cambio de estrategia de la compañía convive con un marco regulatorio que sigue imponiendo límites a las importaciones. Desde 2021, la Argentina mantiene vigente una medida antidumping sobre el calzado proveniente de China, que fija un valor FOB mínimo de u$s15,70 por par. La normativa fue revisada en agosto de 2025 a partir de una iniciativa de la Comisión Nacional de Comercio Exterior. Sin embargo, hasta el momento no hubo definiciones concretas sobre ella. En ese contexto, muchas empresas del rubro comenzaron a diversificar su abastecimiento hacia otros mercados asiáticos, como Vietnam o Tailandia, que no tienen este tipo de barreras.

De esta manera, el caso de John Foos vuelve a poner en discusión el impacto de la apertura económica sobre la industria nacional, en un escenario en el que cada vez más compañías optan por reemplazar producción local por importaciones para sostener su competitividad.

Fuente y fotos: Ámbito Financiero