El Gobierno provincial continúa desplegando un operativo integral de asistencia en los parajes afectados por las intensas lluvias en la localidad de Miraflores. En esta oportunidad, los equipos territoriales estuvieron en Central Norte, Techat 1, 2, 3 y 4, además del Lote 53, donde numerosas familias atraviesan una situación compleja a raíz de las lluvias.









El coordinador del programa zonal, Fernando Vogel, destacó la importancia de la presencia del Estado en territorio: “Estamos donde tenemos que estar, como nos pide el Gobernador Zdero, acompañando a cada familia que hoy necesita del Estado. Sabemos que son momentos difíciles, por eso redoblamos los esfuerzos para llegar con asistencia y contención”.

Asimismo, Vogel remarcó el trabajo articulado entre distintas áreas del estado provincial y los actores locales: “Este tipo de operativos son posibles gracias al compromiso y la solidaridad de muchas personas. Hay un trabajo conjunto que nos permite dar respuestas más rápidas y eficaces”.

Durante la jornada, se cuenta con la colaboración del Consorcio Caminero N° 85, que puso a disposición maquinaria para facilitar el acceso a las zonas afectadas, además del aporte de vecinos que colaboraron con camionetas y el acompañamiento del director del hospital local, quien brindó apoyo sanitario en territorio. “Queremos agradecer a todos los que se suman a este trabajo solidario. La salida es colectiva, y es fundamental seguir fortaleciendo estos lazos para asistir a quienes más lo necesitan”, concluyó Vogel.

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