Motochorros asaltaron a un comisario de la Policía de la Chaco y le robaron su arma reglamentaria. Ocurrió anoche en Resistencia.

Según el informe policial, el propio Jorge Bernardino Ramírez se presentó en la Dirección General de Seguridad Metropolitana para denunciar que fue interceptado por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta tipo 110. De acuerdo a su relato, uno de los delincuentes lo amenazó con un arma de fuego, mientras que el otro le sustrajo una riñonera que llevaba consigo. Tras concretar el robo, ambos se dieron a la fuga.

En el interior del bolso, el jefe policial tenía su arma reglamentaria -una pistola Hi Power calibre 9 milímetros- junto a su credencial policial, un teléfono celular, documentación personal y una tarjeta bancaria del Nuevo Banco del Chaco.

Hasta el momento no se informaron detenciones, y se inició un operativo para dar con los autores del hecho, así como para recuperar el arma sustraída, lo que genera especial preocupación en las autoridades por el riesgo que implica su circulación en manos delictivas.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día