Un motociclista oriundo de la vecina República Federativa de Brasil, murió en la mañana de este miércoles en el Hospital "4 de Junio de Presidencia Roque Sáenz Peña", donde había sido derivado de urgencia desde el Hospital de Las Breñas. Por las pésimas condiciones de la Ruta Nacional Nº 89 -que en el tramo en cercanías de General Pinedo tiene miles de cráteres- el conductor habría perdido el control de su motocicleta BMW de alta cilindrada, cayendo pesadamente al suelo. Las heridas fueron de tal gravedad que lamentablemente falleció este miércoles en el nosocomio saenzpeñense, donde fue derivado anoche. "Casualmente, este 22 de abril cumplía 56 años", confirmaron fuentes consultadas por Periodismo365.







Al respecto, Radio Kailash de Villa Berthet informó que ayer martes en horas del mediodía, un viajero de 55 años de edad, oriundo de Brasil; sufrió un accidente en el cruce de la Ruta Nacional 89 y la Ruta Provincial 5, cercanías de General Pinedo. En ese lugar, el conductor habría perdido el control de su motocicleta BMW de gran cilindrada, tras intentar esquivar los innumerables baches que hay en la ruta y cayó violentamente en la banquina. Luego de ser asistido en el hospital local por lesiones en el tórax, fue derivado a Las Breñas para estudios de mayor complejidad. La policía secuestró el rodado de manera preventiva mientras intervino la Fiscalía de Charata. En la noche del lunes fue trasladado al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña.









El motociclista luchó por su vida durante casi 24 horas, pero en el mediodía de este miércoles, lamentablemente se confirmó su fallecimiento. La víctima fatal, de 55 años de edad, fue identificado como Valdinei Pereira Da Costa, oriundo de Vargem Grande do Río Pardo, Minas Gerais, República Federativa de Brasil.

Cabe remarcar que luego de una primera asistencia en el hospital local y posterior intervención en Las Breñas, fue derivado de urgencia al Hospital "4 de Junio" de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde lamentablemente perdió la vida este miércoles debido a la gravedad de las lesiones internas.

Fuente y fotos: Radio Kailash Villa Berthet - Periodismo365



