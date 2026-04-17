Este viernes se llevó adelante un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en Miraflores, acercando servicios médicos integrales y fortaleciendo el acceso a la salud en la comunidad.

Durante el operativo se realizaron más de 760 atenciones y un total de 1300 prestaciones médicas en distintas especialidades. Entre los principales resultados se registraron 210 acciones de enfermería, 120 consultas de clínica médica, 120 en obstetricia, 68 en pediatría, 45 en neumonología, 15 en nutrición, 74 atenciones odontológicas y 100 ecografías. En el lugar también se brindaron servicios asesoramiento a través de dispositivos como IPRODICH y ÑACHEC.

El coordinador del operativo, el doctor Gerardo Delgado, acompañado del subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios, destacó: “Estos operativos son fundamentales para garantizar el acceso a la salud en cada punto de la provincia, especialmente en localidades donde es necesario reforzar la presencia del sistema sanitario”.

Asimismo, señaló: “El trabajo conjunto entre distintas áreas permite brindar una atención integral, acercando especialidades, estudios y acciones de prevención en un mismo lugar, con resultados concretos y de gran impacto”.

Finalmente, remarcó: “Vamos a continuar fortaleciendo la Red Estratégica de Salud con presencia territorial, porque entendemos que la salud debe estar cerca de la gente, con respuestas rápidas y de calidad”.

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