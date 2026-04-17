El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, recibió este viernes por la tarde al ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un encuentro que se desarrolló en Casa de Gobierno en un clima de cordialidad, respeto institucional y diálogo constructivo.

El encuentro se llevó adelante en un marco de armonía, reflejando la voluntad de ambas partes de mantener canales abiertos de diálogo y cooperación, en pos de fortalecer las políticas públicas. Acompañaron este encuentro, la secretaria coordinadora de Gabinete, Carolina Meiriño; el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro; y el diputado nacional Fernando de Andreis.

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