Luego de participar del AmCham Summit, el ministro partirá este martes a EEUU para participar de la Asamblea de Primavera del Fondo y el Banco Mundial. En paralelo, buscará destrabar un desembolso de u$s1.000 millones.

La agencia de noticias Bloomberg señaló esta madrugada que "se espera que Argentina alcance un acuerdo técnico con el FMI sobre la segunda revisión de su programa de u$s20.000 millones esta semana" en base a fuentes citadas en off the record. En caso de concretarse ese paso, la auditoría deberá ser después aprobada por el Directorio del organismo y recién entonces se activará el desembolso de u$s1.000 millones que espera recibir el equipo económico.

Las reservas, la clave de la negociación con el FMI

La negociación lleva largos meses. El punto principal de discusión pasó por la acumulación de reservas internacionales netas. Los expertos dan por descontado que el Fondo le otorgará al gobierno de Javier Milei un waiver (perdón) por haber incumplido la meta pautada para fin de 2025 en más de u$s10.000 millones, pero el debate se centró en cómo se recalibrarán los objetivos cuantitativos hacia delante.

Ya en la primera revisión del programa vigente el Gobierno recibió un waiver por el incumplimiento de la misma meta. Ahora, Caputo quería reconvertir el objetivo de acumulación de reservas en un compromiso anual y ya no trimestral, algo no habitual en los acuerdos del FMI.

Lo cierto es que a principios de 2026 el Banco Central comenzó a hacer los deberes reclamados por el organismos. Luego de varios meses sin participación directa en el mercado de cambios oficial, inició un ciclo de compra de divisas. Desde entonces, ya adquirió más de u$s5.000 millones. Sin embargo, esos dólares no se pudieron acumular en las arcas del BCRA debido, principalmente, a los pagos de deuda de un Tesoro que aún no regresó a los mercados internacionales de financiamiento. Así, las reservas netas siguen en terreno negativo. Además de Caputo, viajarán a EEUU el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Fuente y fotos: Ámbito



