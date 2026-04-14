El Presidente participará de la ceremonia central por el Día de la Independencia en Israel, donde encenderá una antorcha en el Monte Herzl. Será su tercera visita oficial en medio de un fuerte alineamiento diplomático con ese país.

La actividad se realizará en el Monte Herzl, durante la celebración del 78° aniversario del Estado israelí, uno de los eventos más emblemáticos del calendario oficial del país. Allí, líderes políticos, referentes culturales y figuras internacionales son invitados cada año a participar de una ceremonia que combina memoria histórica, identidad nacional y proyección diplomática.

Según NA, el mandatario argentino concretará su tercera visita oficial a Israel entre el 19 y el 22 de abril. La gira se inscribe en una estrategia de fortalecimiento del vínculo político y geopolítico con el gobierno israelí, una relación que Milei ha buscado profundizar desde su llegada a la Casa Rosada.

El viaje se da en un contexto de alineamiento explícito de la política exterior argentina con Israel y Estados Unidos, y refuerza una agenda que incluye cooperación en materia de defensa, tecnología y seguridad. En ese marco, la participación del Presidente en la ceremonia central del Día de la Independencia adquiere un valor diplomático particular, al ubicarlo en un lugar de visibilidad internacional poco habitual para un jefe de Estado argentino.

Javier Milei confirmó que viajará a Israel para participar del Día de la Independencia a fin de mes

La festividad será del 19 al 22 de abril. El mandatario protagonizará su viaje número 38 desde que inició la gestión. Pese a la intensificación del conflicto en Medio Oriente, el presidente Javier Milei confirmó que viajará a Israel hacia finales de abril para participar de la celebración por el Día de la Independencia. Como anticipó este medio, el mandatario tiene en mente asistir entre el 19 y el 22 de este mes para dar el presente en los festejos que tienen lugar cada año a finales de abril o principios de mayo, en función del calendario hebreo.

Fuente y fotos: Infobae - Radio 10