El municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña intensificó los operativos de tránsito en el centro de la ciudad ante el crecimiento de un fenómeno que preocupa a las autoridades y a los vecinos: los denominados “wileros”, grupos organizados de motociclistas que utilizan las calles céntricas como pistas de carrera, generan ruidos molestos y protagonizan situaciones de violencia. Así lo explicó el subsecretario de Nocturnidad del municipio, Alberto Andino, en una entrevista con CIUDAD TV.
Andino describió que estos grupos circulan con motocicletas modificadas para competición, sin luces, sin casco, sin licencia de conducir y con escape libre, en franca violación a la ley de tránsito y a las ordenanzas municipales. “Son grupos organizados que realmente ocupan los fines de semana para generar desorden y violencia”, afirmó el funcionario, quien señaló que las infracciones más registradas en los últimos operativos corresponden precisamente a esas irregularidades. En el marco de los controles recientes se labraron 25 actas de infracción.
La situación escaló cuando, durante un operativo realizado en la madrugada del viernes al sábado, el grupo no respetó el control policial y embistió a un inspector municipal, quien sufrió lesiones leves. Andino advirtió que las agresiones a funcionarios son una constante: “En forma permanente están recibiendo agresiones físicas como gomera, tumbera, el arrojo de botellas o algún elemento contundente”, describió, y destacó que estos incidentes se registran de manera cotidiana durante los procedimientos.
Fuente y fotos: Chaco Día por Día