El municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña intensificó los operativos de tránsito en el centro de la ciudad ante el crecimiento de un fenómeno que preocupa a las autoridades y a los vecinos: los denominados “wileros”, grupos organizados de motociclistas que utilizan las calles céntricas como pistas de carrera, generan ruidos molestos y protagonizan situaciones de violencia. Así lo explicó el subsecretario de Nocturnidad del municipio, Alberto Andino, en una entrevista con CIUDAD TV.

La situación escaló cuando, durante un operativo realizado en la madrugada del viernes al sábado, el grupo no respetó el control policial y embistió a un inspector municipal, quien sufrió lesiones leves. Andino advirtió que las agresiones a funcionarios son una constante: “En forma permanente están recibiendo agresiones físicas como gomera, tumbera, el arrojo de botellas o algún elemento contundente”, describió, y destacó que estos incidentes se registran de manera cotidiana durante los procedimientos.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día