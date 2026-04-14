En un encuentro institucional orientado a atender las principales inquietudes del sector comercial, el Intendente recibió al presidente de la Cámara de Comercio de Presidencia Roque Sáenz Peña, Sr. Gregorio Trabalón, quien acercó la preocupación de los comerciantes en relación a los tributos municipales, particularmente el referido a publicidad y propaganda.

El encuentro también permitió avanzar en otros temas de agenda que impactan directamente en el desarrollo de la actividad económica local. En particular, se analizaron los avances en el sistema cloacal, incluyendo las obras de reparación en ejecución, y su impacto en el normal funcionamiento del comercio en distintos sectores de la ciudad. En este sentido, se destacó la importancia de coordinar acciones que permitan minimizar las afectaciones durante los trabajos y garantizar condiciones adecuadas para la actividad.

También participaron de la reunión el secretario Legal y Técnico, Dr. Julio García, y el secretario de Desarrollo Local, Martín Sobol, quienes aportaron precisiones técnicas y operativas en relación a los temas abordados.

Este tipo de instancias de diálogo institucional refuerza el trabajo articulado entre el sector público y las entidades intermedias, consolidando una agenda común orientada a fortalecer el comercio local, mejorar las condiciones de competitividad y acompañar el desarrollo económico de la ciudad.

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