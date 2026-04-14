La propuesta formativa iniciará el sábado 2 de mayo en el Estadio Arena UNCAUS y está orientada a brindar herramientas profesionales a artistas y creadores de contenido. Los cupos son limitados.

El objetivo central de la diplomatura es democratizar el acceso a herramientas técnicas, teóricas y comerciales, permitiendo que músicos, productores independientes, streamers, podcasters y creadores de contenido digital puedan mejorar la calidad de sus producciones utilizando recursos de un home studio.

El cursado será presencial en las instalaciones del Área de Cultura, ubicadas en el Estadio Arena UNCAUS. Las clases comenzarán el sábado 2 de mayo y se dictarán todos los sábados, de 09.30 a 13.30 horas.

El trayecto formativo está organizado para acompañar a los participantes en todas las etapas del proceso de producción sonora. La diplomatura cuenta con cupos limitados y no posee costo de inscripción.

Quienes deseen participar podrán solicitar información sobre requisitos y aranceles mensuales escribiendo a: cultura@uncaus.edu.ar.

Inscripción:

https://forms.gle/fPWthoR2eBQxv4xcA

Periodismo365