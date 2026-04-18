En conferencia de prensa, el intendente de Presidencia Roque Sáenz Peña, Bruno Cipolini, informó sobre la firma de un acuerdo entre el Municipio y la Bolsa de Comercio del Chaco para recuperar los fondos municipales invertidos en la entidad. “Para nosotros esta polémica comienza a ver su fin”, aseguró.

En ese contexto, el jefe comunal anunció que enviarán el acuerdo al Concejo Municipal “para su trabajo y ratificación”. El mismo consiste en un plan de cobro y regularización de la totalidad del capital invertido por el municipio, actualizado a la fecha de cierre de las conversaciones, y desde ese punto de partida una tasa equivalente a lo que es una tasa de plazo fijo de Banco Nación.

“Podríamos decir que para nosotros esta polémica ya comienza realmente a ver su fin”, aseguró Cipolini. Y admitió que se trató de “una situación no querida, no generada por nosotros, así que quiero agradecer al equipo de secretarios que ha estado involucrado y trabajando en este tema: secretario de Planificación, secretario de Legal y Técnica, Secretario de Gobierno”.

Con respecto al embargo dictado por un Juzgado Correccional de Sáenz Peña en el marco de la acción de amparo impulsada por el Municipio, Cipolini consideró que “al normalizarse la relación va a ser levantado”, además reveló que “no va a haber cobro de honorarios por parte de los abogados de la Municipalidad” y que “cada parte del acuerdo afronta sus propias erogaciones en este sentido”.

En ese contexto, el intendente agradeció al apoderado legal de la Bolsa de Comercio, Luis Gabardini, y también al presidente de la institución, Darío Turletti, “que ha sido un intermediario que ha puesto mucha energía en este tema para que podamos encontrar esta solución en conjunto”.

Al ser consultado por la prensa sobre si este acuerdo implica un reconocimiento de que la Bolsa de Comercio del Chaco dispuso de los fondos municipales sin autorización, Cipolini consideró que “no podría decir eso linealmente, tiene cierta ingeniería la operación, eso es un análisis que por allí puede desprenderse de una simplificación de los hechos”.

“Podríamos decir que hemos priorizado ambas instituciones la salida de esta disputa y que los vecinos de Sáenz Peña pueden tener la tranquilidad de que sus fondos han sido regularizados y el fondo de emergencia transitoria comienza a recomponerse”, subrayó.

Sobre la situación del secretario de Gobierno, Diego Landiscrina, quién debió pedir licencia cuando se desencadenó el escándalo, el intendente consideró que “eso de que el Secretario de Gobierno sabía y autorizaba con esto de que el Municipio comienza a regularizar sus fondos, me parece que queda claro de que así no era”.

Fuente y fotos: Chaco Día por Día



