Será uno de los pocos mandatarios invitados a la celebración de la Independencia del Estado hebreo.

El presidente Javier Milei emprenderá este sábado un nuevo viaje a Israel para participar del 78 aniversario de su independencia, en otra ratificación de su alineamiento con el gobierno del premier israelí Benjamín Netanyahu y del presidente estadounidense Donald Trump en medio de una todavía frágil tregua en la guerra contra Irán.

El mandatario argentino se entrevistará con Netanyahu, con el presidente de Israel Isaac Herzog, visitará el Muro de los Lamentos, la Iglesia del Santo Sepulcro -situada en Jerusalén-, grabará su participación (por cuestiones de seguridad) del acto celebratorio de la independencia que se conoce como el encendido de antorchas en Monte Herzl, además de recibir distinciones de parte de los sectores religiosos mas ortodoxos del estado hebreo.

Antes de emprender el viaje, Milei volvió a insistir en una entrevista con un canal israelí que “Irán es una amenaza y un enemigo de Argentina”, descartó la neutralidad argentina y criticó a la comunidad internacional por su “cobardía” frente a Teherán; así como su intención de trasladar (aún sin fecha) la embajada argentina en Israel a Jerusalén a pesar de su status especial para las Naciones Unidas y las advertencias sobre las consecuencias que acarrearía esa postura para el reclamo diplomático de nuestro país sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

En su tercer viaje a Israel, Milei será el único presidente que se mostrará con el cuestionado Netanyahu. Ahí repartirá su tiempo en reuniones diplomáticos donde ratificará su alineamiento con Israel y los Estados Unidos y en eventos organizados por la ortodoxia religiosa judía. Llegará a Tel Aviv este domingo por la mañana con una comitiva que integran su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia).

Poco después de su arribo tendrá su primera actividad y visitará el Muro de los Lamentos, mientras que el canciller Quirno tendrá agenda propia y se reunirá con su par israelí Gideon Sa’ar. Por la tarde, a las 17.30 de Israel (11.30 de Argentina), Milei mantendrá un encuentro con el Primer Ministro, Benjamín Netanyahu. Allí se esperan anuncios sobre el vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al a Buenos Aires, se firmarán acuerdos y harán declaraciones conjuntas.

A las 21.00 de Israel (las 15.00 horas de Argentina) ambos irán a grabar con anterioridad la ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl. Una medida que decidieron por cuestiones de seguridad. Un acto, al que Netanyahu también invitó al presidente estadounidense Trump.

Milei transitará el lunes, segundo día de su visita, entre agasajos y encuentros protocolares. Por la mañana, a las 10.30 (las 04.30 de Argentina) el mandatario argentino recibirá el doctorado Honoris Causa de parte de la Universidad Bar-Ilan y pronunciará un discurso en la institución. Luego, a las 15.30 (las 09.30 de Argentina) Milei se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog. Por la tarde, a las 17.30 (11.30 horas de Argentina) Milei visitará la Yeshivá Hebron (una escuela religiosa) donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Allí, Milei también dará un discurso.

El martes por la mañana, el presidente abrirá su jornada oficial en un encuentro con rabinos y visitará la Iglesia del Santo Sepulcro, en Jerusalén, la Ciudad Santa para las tres religiones monoteístas y con un status especial para las Naciones Unidas. Milei ha vuelto a reiterar su deseo de trasladar allí (aunque aun sin fecha) la embajada argentina como unrespaldo al proyecto expansionista del gobierno israelí, luego del genocidio palestino en la Franja de Gaza.

De hecho, el embajador de Milei en Israel, Axel Wahnish -su rabino y guía espiritual desde que el mandatario argentino abrazó el judaísmo- atiende las actividades oficiales de la República Argentina en su residencia en Jerusalén, mientras que en la hasta ahora sede oficial de la embajada Argentina en Tel Aviv registra escasa actividad y casi nunca del embajador.

De esa manera Milei desconoce las advertencias de especialistas diplomáticos y legisladores argentinos sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel que va en contra de los intereses argentinos ante las Naciones Unidas por el reclamo de la soberanía sobre las Islas Malvinas.

A las 21.00 horas del martes (las 15.00 Argentina) se emitirá la participación de Milei en la ceremonia por la Independencia de Israel. Antes de emprender el regreso, ya avanzada la noche, Milei haría otra visita al Muro de los Lamentos. El miércoles ya estaría de nuevo en Argentina.

Fuente y fotos: Página/12



