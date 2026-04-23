La crisis del sector forestal golpea duramente a las localidades del interior chaqueño. A pesar de que se pusieron en marcha medidas orientadas a la reactivación del sector, la forestoindustria chaqueña atraviesa un cuello de botella. Siguen la ola de cheques rechazados y la parálisis de la actividad.

En tal sentido, el productor Miguel Ángel López, exdirector de Bosques del Chaco, expuso la crítica situación que atraviesa el sector forestal en la provincia del Chaco, destacando la parálisis económica y la falta de perspectivas que afectan a productores y trabajadores.

El empresario forestal en dialogo con el programa Agroperfiles Radio abordó desde la reciente resolución sobre planes de manejo de suelos hasta la profunda crisis de demanda y la necesidad de un cambio en las políticas provinciales.

Planes de manejo

El ingeniero López manifestó su satisfacción ante la resolución de la Subsecretaría de Desarrollo Forestal del Chaco, que define quiénes pueden elaborar los planes de manejo: "es algo razonable, tiene que ver con lo que han estudiado cada una de las profesiones. Si se va a hacer un desarrollo agrícola en un campo desmontado el plan de trabajo y el seguimiento lo tiene que hacer un ingeniero agrónomo. De alguna manera esto lo que hace es poner en orden ese tema que había quedado desordenado".

La medida apunta a asignar a los ingenieros agrónomos la responsabilidad de los planes y cambios de uso de suelos, como así también el seguimiento en campos desmontados para desarrollo agrícola. Sin embargo, esta medida considerada positiva para el sector, es opacada por el momento complejo a nivel económico.

Parálisis económica

A pesar de este paso, que fue resistido por las organizaciones ambientalistas, ahora la principal preocupación del Ingeniero López radica en la "situación caótica" que vive el sector forestal. Sobre las razones de este estado, el empresario explica que "en el sector forestal nuestro principal mercado siempre fue Buenos Aires, y en el tema industrial también, si en los lugares donde hay consumo, el consumo está deprimido, ellos estornudan y nosotros nos resfriamos".

Otro de los puntos problemáticos es la exportación de carbón, que según López "tiene una depresión en los precios que no se puede creer, más con este dólar tan pisado, no conviene vender a Chile. La conclusión, es categórica para el empresario "hoy no conviene producir, ese es el problema".

Para graficar su situación recuerda que "estamos próximos al invierno, y que habitualmente, en esta época del año ya tenían más de 10 camiones de leña cargados y hoy no tienen ni uno", dijo. Esta situación es atribuida a "tanta parálisis de muchos años" y al contexto socioeconómico general de Argentina, que, según López, está llevando a las economías regionales "cada vez peor para atrás".

Costos y rentabilidad

El Ingeniero Miguel López enfatiza que los costos de producción son difíciles de bajar, ya que la mayor parte es mano de obra, y el resto es combustible. El reciente aumento de más de 20% en el combustible ha tenido un impacto lapidario sobre el sector.

A la coyuntura actual, según el empresario forestal, se le debe sumar una fuerte crítica a los gobiernos del Chaco, a quienes acusa de depender exclusivamente de la coparticipación: "¿Cuánto es lo que produce el Chaco fuera de la coparticipación en función de los gastos? Nada y ¿quién se lo planteó? Nadie, porque era más fácil recibir la plata de Buenos Aires. Creo que tenemos que hacer mea culpa y darnos cuenta también de que el interior de la provincia se tiene que desarrollar, no nada más que donde están los empleados públicos".

Esta dependencia ha llevado a un "menor esfuerzo" en el desarrollo del interior y de los productores, "trabando" la agricultura y el sector forestal. Según López, esta situación ha llevado a un sector "casi fundido" debido a 30 años de trabas.

Fuente y fotos: Norte