El efectivo de 43 años fue hallado dentro de su auto en el playón de estacionamiento. En medio de la alarmante situación económica que transitan los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad, hallaron sin vida a un efectivo de la Policía Federal en el playón de estacionamiento de Merlo.

Juan Antonio Landolfi (43) fue encontrado dentro de su vehículo con su arma reglamentaria. La justicia federal investiga el hecho como un presunto suicidio. En la jornada de este lunes se dio el macabro hallazgo del cadáver de un efectivo de la Policía Federal Argentina (PFA) en el estacionamiento de la estación de trenes de Merlo. Un cuidacoches fue quien dio la alerta tras notar al cuerpo dentro de un auto. Se trataba del cabo Juan Antonio Landolfi. Lo investigan como suicidio. La escena no presentaba signos de violencia externa o intervención de terceros. Landolfi se encontraba dentro del Ford Ka con su arma reglamentaria en la mano y con un impacto de bala en la sien.

Al haber ocurrido en un predio ferroviario, la causa recayó en el Juzgado Federal N° 3 de Morón. De acuerdo con lo trascendidos, la investigación se encamina únicamente a la hipótesis del suicidio y la causa se caratuló bajo la figura de averiguación de causales de muerte. Esta versión se sustentó a raíz de testimonios en redes sociales y versiones del entorno, apunta a que el agente atravesaba una situación financiera asfixiante.

Fuente y fotos: MDZOL - Vía País



