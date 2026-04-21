Los delincuentes huyeron en una camioneta con dinero y más de $20 millones en mercadería.

Los ladrones ingresaron a robar en un depósito en una camioneta último modelo, desde donde se llevaron dinero en efectivo, artefactos para comercios, artículos de cosméticos y mercaderías varias, todo valuado en más de veinte millones de pesos según las estimaciones del propietario del lugar. El depósito de la firma de comestibles "Luz Azul", está ubicado en la esquina de calles 33 y 00 del barrio San Martín de Presidencia Roque Sáenz Peña.

El atraco fue perpetrado durante la siesta del último domingo, cuando los malvivientes rompieron varios candados de seguridad del portón que da a la calle. Luego entraron con la camioneta mencionada dejando huellas de la misma, después arrasaron con las mercaderías acopiadas en el galpón.

Los investigadores estiman que en el robo podría estar involucrado un exempleado, quien conocía a la perfección todo el interior y el manejo del lugar. La denuncia fue realizada por el mismo propietario del local, un conocido empresario del rubro de gastronomía y venta de fiambres de esta ciudad, identificado como W.D.B. de 61 años. "No me quiero imaginar si en el momento del robo íbamos hasta ese lugar mi hijo o yo, que muchas veces no tenemos horario, todo depende del reparto, seguramente los ladrones estuvieron armados y se podría haber desatado una tragedia, agradecemos a Dios que nada de eso sucedió", manifestó el empresario, consultado por diario Norte.

El comerciante agradeció al personal de la División de Investigaciones y del 911, quienes están trabajando para dar con los delincuentes y poder recuperar lo robado. Tras el recuento de mercaderías y dinero, el empresario denunció en Comisaría 1º el robo de un lavarropas automático, de 11 kilos, nuevo en caja; una balanza comercial de 30 kilos, una cortadora de fiambre, un freezer, cajas de aceitunas, dulces, encurtidos, tomate al natural, entre otras especies. También 40 cajas de cosméticos de la marca Amodil. El damnificado confirmó que su depósito no cuenta con cámaras de seguridad ni sereno, por lo que las tareas de identificación de los delincuentes podría complicarse.

Fuente y fotos: Norte