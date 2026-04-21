La Policía detuvo a un sujeto y recuperó elementos robados en la Capilla “Nuestra Señora de Guadalupe”, ubicada en el barrio Matadero. El sospechoso intentaba vender los bienes y en esas circunstancias fue atrapado.

El episodio tuvo lugar en la iglesia “Nuestra Señora de Guadalupe”, ubicada en el barrio Matadero. La denunciante, una mujer de 69 años encargada de la capilla, manifestó que al llegar al edificio, constató un gran desorden en el interior de la capilla y daños en una ventana superior lateral izquierda. Asimismo, advirtió el faltante de un reflector de 150W y una farola con foco, además de daños en una reja y en el vidrio de un ventanal.

De acuerdo a testimonios de vecinos, durante la noche personas desconocidas habrían ingresado al establecimiento religioso y a través de tareas investigativas, el personal policial logró establecer la presunta autoría del hecho.

Con esa información, se conformaron grupos de trabajo que, tras recibir datos de fuentes reservadas, se dirigieron a un domicilio ubicado en inmediaciones de calle 41 entre 38 y 40, donde se reportaba la venta de objetos a bajo precio.

En el lugar, los efectivos demoraron a un joven de 20 años y al secuestro de varios elementos que tenía en su poder, un acolchado, un mantel, una cortina y un alargue. Posteriormente, mediante el cruce de información, se estableció que el mismo individuo estaría vinculado a otra causa por supuesto hurto que damnifica a otra vecina de la zona. El demorado fue trasladado, junto con los objetos secuestrados, a la Comisaría 6º y fue notificado de su situación legal bajo la causa por “Supuesto Robo”

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