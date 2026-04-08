El sábado 11 de abril, a partir de las 21.30 horas, se llevará a cabo el evento “Tango Folk Más” en el Centro Cultural Club Social, una propuesta que combinará distintos ritmos y promete una noche de música y baile para toda la comunidad.

La iniciativa es organizada por el área de profesorado de Tango y Folclore de la Casa de Cultura. La entrada tendrá un valor de $5000 y será a la canasta. El encuentro está previsto hasta las 00.30 horas aproximadamente.

Según explicó Díaz, el objetivo es “hermanar el tango con otros ritmos”, una idea que vienen trabajando desde hace tiempo. Además, invitó a la comunidad a sumarse a la propuesta que se realiza todos los domingos en la Plaza San Martín, donde se dictan clases abiertas de 20 a 21 horas, para luego continuar con otras actividades culturales.

“Nos enorgullece porque todos estamos trabajando sin egoísmo para que el tango crezca. Invitamos a toda la comunidad a que se una a esta propuesta. El tango hoy está vivo y presente en el mundo. Invitados todos a bailar tango y, si no lo saben hacer, recuerden que habrá también ritmos latinos”, expresó.

Desde Casa de Cultura destacaron además que se dictan clases gratuitas de instrumentos, orquestas, coros de adultos y niños, y distintas disciplinas de danza, ampliando la oferta cultural disponible para la comunidad.

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