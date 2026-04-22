Con numerosa asistencia, se realizaron las Jornadas Provinciales de Derecho Municipal y Políticas Públicas en Presidencia Roque Sáenz Peña.

La propuesta, desarrollada bajo modalidad teórico-práctica y presencial, tuvo lugar en el Salón Chaco del Hotel Gualok, con una importante participación de trabajadores municipales. Durante las jornadas se abordaron contenidos vinculados a tránsito y seguridad vial, el rol del agente de control, comunicación y resolución de conflictos, así como también el régimen disciplinario y el sumario administrativo.













La capacitación tuvo como objetivo fortalecer las competencias de los agentes, promoviendo el compromiso, la transparencia y la eficiencia en el ejercicio de la función pública, además de consolidar el rol institucional en materia de control y fiscalización. De esta manera, se continúa apostando a la formación permanente de los agentes municipales, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio y la seguridad en la comunidad.

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