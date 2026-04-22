"A diferencia de otros que opinan, nosotros estamos acá con las patitas en el barro”, señaló el secretario de Asuntos Estratégicos.

LOS QUE CRITICAN, EL ÚNICO BARRO QUE CONOCEN ES EL DEL DAKAR

Estamos acá presentes, hay algunos diputados e intendentes que incluso opinan, critican o hacen medición muy livianamente, desde una red social o streaming, cuando el único barro que conocen es el del Dakar. Nos gustaría que vengan a acompañarnos, que dejen su comodidad, larguen los teclados y lleguen hasta acá, en las localidades afectadas.

El funcionario remarcó además la importancia de la organización y la articulación entre áreas del Estado para optimizar los recursos disponibles. “Lo fundamental es que la ayuda llegue de manera ordenada y eficiente, entendiendo que, aunque el esfuerzo es grande, la demanda también lo es”, expresó.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se reforzarán los operativos sanitarios en los barrios afectados, con especial atención a niños y familias que estuvieron expuestos al agua durante varias horas. Resico también puso el foco en la necesidad de avanzar en soluciones estructurales para evitar que este tipo de situaciones se repitan. “No se trata solo de la emergencia. Hay que trabajar en obras y planificación para mejorar el escurrimiento del agua- explicó.









En esa línea, indicó que equipos técnicos de distintas áreas provinciales, incluyendo Vialidad y APA, se encuentran trabajando desde el inicio del evento climático, garantizando además servicios básicos como energía y asistencia para facilitar el drenaje en zonas críticas. Posteriormente los funcionarios provinciales se trasladan a la zona de El Espinillo.





Por último, el funcionario hizo un llamado a fortalecer el trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado. “Más allá de las diferencias políticas, es momento de estar en territorio y acompañar a la gente. Nosotros vamos a seguir presentes, hoy y en los próximos días, con todo el equipo”, concluyó.

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