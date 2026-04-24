La medida se inscribe en el quinto paro del plan de lucha impulsado por la entidad que conduce Daniel Ricci junto a FATUN. Reclaman paritarias, recomposición salarial y el cumplimiento de la ley de financiamiento.

La medida no es aislada: se trata del quinto paro del plan de lucha que la federación docente impulsa de manera conjunta con la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), que nuclea a los trabajadores nodocentes de todo el país. El conflicto viene escalando en las últimas semanas en reclamo de una urgente convocatoria a paritarias, recomposición salarial y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario. Desde la federación docente señalaron que la jornada “expresa el nivel de unidad y el creciente malestar de la docencia universitaria frente a una situación que ya no se puede sostener”.

Un conflicto que se profundiza

El secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci, fue contundente al analizar el alcance de la medida: “El altísimo acatamiento al paro en todo el país demuestra con claridad el grado de conflicto que estamos atravesando. No hay universidad de calidad posible con salarios en caída y sin financiamiento adecuado”.

El dirigente también apuntó directamente contra el Gobierno nacional por la falta de respuestas al sector: “En un sistema democrático, el cumplimiento de las leyes no es opcional. El Gobierno debe garantizar el financiamiento de las universidades y convocar de manera urgente a paritarias para recomponer el salario docente”.

Reclamos y críticas al Gobierno

El eje del reclamo gira en torno al deterioro salarial de los docentes universitarios y la falta de actualización presupuestaria. Según denuncian los gremios, la situación impacta directamente en el funcionamiento del sistema y pone en riesgo la calidad educativa.

Además del paro, en distintas universidades mañana viernes se llevarán adelante clases públicas y actividades de protesta para visibilizar el conflicto y advertir sobre las consecuencias del ajuste en el sector.

Rumbo a la Marcha Federal

La jornada de protesta se inscribe en la antesala de la nueva Marcha Nacional Universitaria convocada para el próximo 12 de mayo, que aparece como el próximo punto fuerte del plan de lucha. En ese sentido, Ricci reforzó la convocatoria y elevó el tono de las críticas: “Para el 12 de mayo convocamos nuevamente a todos los argentinos a participar en la marcha en defensa de la universidad pública y de la democracia. Y reafirmamos la palabra democracia porque tiene que ver con un gobierno neofascista que no cumple con la Ley de Financiamiento Universitario y tampoco con otras leyes”. Con las consignas “Paritarias ya” y “Cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario”, el frente gremial universitario anticipa una profundización del conflicto si no hay respuestas oficiales.

Fuente y fotos: Data Gremial



