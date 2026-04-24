La Universidad Nacional del Chaco Austral (UNCAUS) celebra que la estudiante Lara Gómez, cursante de la Licenciatura en Estudios Internacionales, haya sido recientemente aceptada en el Aspire Leaders Program, una iniciativa internacional destinada a la formación de jóvenes líderes con proyección académica y profesional.

La participación de Lara Gómez en este espacio representa una valiosa oportunidad de formación internacional y de vinculación con estudiantes de diversos contextos, consolidando su trayectoria académica en la UNCAUS y su interés en los desafíos globales y el desarrollo del liderazgo joven.

La formación que tendrá una duración de catorce semanas, se divide en tres módulos: Personal & Professional Development, Immersive Learning y Aspire Horizons. El primer módulo está enfocado en que el estudiante reconozca sus fortalezas y debilidades a partir de test como el Big Five; el segundo, en sesiones con profesores destacados de Harvard, así como actividades; la tercera, en conocer los proyectos de impacto social que han preparado los estudiantes.

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