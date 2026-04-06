Este lunes, algunos cronistas acreditados no lograron ingresar a Casa de Gobierno y hubo versiones cruzadas.

Voces oficiales libertarias hicieron hincapié en que la medida fue “preventiva”. Es más: en la administración Javier Milei planifican “citar uno por uno a los responsables/directivos de cada uno de esos medios”. “En caso de comprobarse, se hará la denuncia que puede ser por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera”, precisaron.

Para tomar esta determinación sobre los cronistas, el Gobierno se basó en un artículo publicado la semana pasada por la organización openDemocracy. El documento sostenía que un grupo de tareas ruso, denominado “La Compañía”, habría desembolsado US$ 283.000 para financiar más de 250 notas en 23 medios digitales argentinos con el fin de desgastar la gestión de La Libertad Avanza.

Uno de los profesionales que no pudo entrar relató ante Agencia Noticias Argentinas que se enteró de la situación cuando quiso ingresar. Con lluvia de por medio, el periodista mostró datos y recibió como respuesta de que, por orden de secretaria general de Presidencia, Karina Milei, le revocaron la huella de ingreso. “No nos dieron más explicaciones”, lamentó.

Fuente y fotos: NA