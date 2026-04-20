“Tengan piedad", fue la desesperada súplica del dueño de la carga por frenar el saqueo tras el vuelco de un camión con bolsas de harina en Campo Gallo, localidad santiagueña cercana al límite con Chaco.

El siniestro vial ocurrió en la siesta del viernes cuando el conductor del transporte, un joven del departamento Robles, perdió el control tras el reventón de una rueda. La noticia corrió rápidamente y más de 200 personas de la zona llegaron al lugar, desbordando por completo al personal policial para llevarse el producto.

Súplica del chófer que volcó en la Ruta 92 para que las personas no se lleven las bolsas de harina que transportaba el camión. pic.twitter.com/f4TeFizlUa — Nuevo Diario Web (@nuevodiarioweb) April 18, 2026

Ahora, un video grabado en medio del descontrol expone la crudeza del momento. El propietario de la mercadería enfrentó a la multitud que avanzaba sobre las bolsas de 50 kilos que quedaron esparcidas en el asfalto.

Visiblemente afectado, el hombre intentó apelar a la empatía de los pobladores del departamento Alberdi. "Entiéndanme por favor. No lleven. Tengan piedad, hemos tenido un accidente. Por favor les pido. Luego les voy a dar", se lo escucha suplicar en la filmación mientras trata de contener el avance de la gente.

Lamentablemente, el ruego y la presencia de los efectivos no fueron suficientes. Las imágenes no tardaron en viralizarse en toda la provincia, generando una fuerte ola de indignación en las redes sociales ante la reacción de quienes aprovecharon el accidente en plena ruta.

Fuente y fotos: Informate Salta - Nuevo Diario



