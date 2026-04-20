Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que más de 200 milímetros de lluvia dejaron a Villa Río Bermejito con varios barrios anegados. Además, en la mañana de este lunes no restablecían aún el suministro de energía eléctrica.

Los barrios inundados son Barrio Ecotour, 19 de Abril, Sueños Compartidos y barrio La Playa, habiendo sido evacuadas solamente tres personas. La Policía del Chaco informa que los Albergues o Refugios habilitados son tres: Iglesia Monte de Sion, Escuela N°1048 y Playón Deportivo. En el mediodía de este lunes los caminos en la zona están totalmente intransitables mientras el cielo permanece cubierto con lluvias.

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