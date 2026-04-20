Fuentes policiales informaron a Periodismo365 que más de 200 milímetros de lluvia dejaron a Villa Río Bermejito con varios barrios anegados. Además, en la mañana de este lunes no restablecían aún el suministro de energía eléctrica.
Las mismas fuentes consignaron que pese a la intensidad del temporal no hubo voladura de techos, postes ni arboles caídos.
Los barrios inundados son Barrio Ecotour, 19 de Abril, Sueños Compartidos y barrio La Playa, habiendo sido evacuadas solamente tres personas. La Policía del Chaco informa que los Albergues o Refugios habilitados son tres: Iglesia Monte de Sion, Escuela N°1048 y Playón Deportivo. En el mediodía de este lunes los caminos en la zona están totalmente intransitables mientras el cielo permanece cubierto con lluvias.
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