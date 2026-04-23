Este miércoles, en Buenos Aires, el gobernador Leandro Zdero mantuvo un encuentro con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en el que se firmó la contragarantía para el financiamiento otorgado por FONPLATA por un monto de 30 millones de dólares, destinados a obras de infraestructura vial en la provincia. El financiamiento permitirá avanzar en la pavimentación de tramos estratégicos de la Ruta Provincial N° 9, en el tramo que une Miraflores con Las Hacheras, una obra clave para mejorar la conectividad en el interior chaqueño.

El Gobernador Zdero destacó que esta iniciativa “se enmarca en una política de articulación con las provincias para potenciar la infraestructura vial, consolidar corredores estratégicos y mejorar la logística, con el objetivo de reducir costos y fortalecer la competitividad”. La obra representa un paso importante para mejorar la calidad de vida de las comunidades involucradas y potenciar el crecimiento económico en una zona clave del territorio provincial.

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