En una inspección en un establecimiento rural de Añatuya, provincia de Santiago del Estero; detectaron graves irregularidades y posible explotación laboral.

Durante la inspección en el establecimiento rural San Felipe se detectaron 21 trabajadores -incluidos dos adolescentes- en condiciones precarias, sin registrar y con salarios por debajo de la escala. En un segundo control se relevaron 54 trabajadores, de los cuales solo uno estaba registrado, evidenciando una situación crítica.

Ante las irregularidades constatadas, se labraron las actas correspondientes e intervienen los organismos competentes. Desde la UATRE reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el trabajo infantil y la explotación laboral. Denunciá en nuestro sitio web www.uatre.org.ar

Periodismo365