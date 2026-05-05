El Gobierno del Chaco continúa desplegando acciones de asistencia en territorio, en esta oportunidad en la localidad de El Espinillo, donde productores del Progano reciben maíz y alfalfa para la alimentación del ganado, en el marco de la emergencia hídrica que afecta a la región.









Desde la cartera productiva destacaron que estas acciones forman parte de una política integral orientada a mitigar el impacto de la emergencia, fortaleciendo la producción ganadera y acompañando a las familias rurales. Estas asistencias, se brindan en un trabajo articulado desde la secretaría de coordinación de gabinete, con Carolina Meiriño, junto a las demás áreas del Estado.

Asimismo, subrayaron la importancia de la presencia del gobierno provincial en el territorio, brindando respuestas concretas y rápidas a los sectores más afectados, con el objetivo de preservar el trabajo y promover el desarrollo local.

El programa Progano continúa consolidándose como una herramienta clave para el acompañamiento técnico y productivo, contribuyendo al sostenimiento del sector ganadero en distintos puntos de la provincia. Desde el gobierno seguirán acompañando a cada familia de productores que no bajan los brazos y siguen luchando por una provincia con mejor futuro.

Periodismo365