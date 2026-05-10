Ayer se llevó a cabo una importante jornada de formación profesional denominada “Prevención y Abordaje de la Ansiedad, la Depresión y el Riesgo Suicida en el Personal Policial”. El encuentro tuvo lugar en el Salón Azul del Instituto Superior de Seguridad Pública, entre las 16.00 y las 17.30 horas.

Durante la disertación, se hizo hincapié en los protocolos de intervención inicial en situaciones de crisis dentro del ámbito laboral, buscando fortalecer el acompañamiento y la contención del personal. La actividad finalizó de manera exitosa, cumpliendo con el programa de formación continua previsto para las jerarquías policiales en materia de salud mental y bienestar institucional.

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