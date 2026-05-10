Más de 5.000 familias recibirán asistencia integral, módulos alimentarios, agua potable y atención de distintos organismos provinciales y nacionales.

La logística estará a cargo del programa Ñachec y de la Brigada de Monte del Ejército Argentino, quienes además realizarán relevamientos para detectar situaciones que requieran acompañamiento específico en las comunidades. Durante las jornadas se prevé asistir a más de 16.000 personas pertenecientes a unas 5.000 familias de 48 localidades y parajes, mediante la entrega de módulos alimentarios y de agua potable.

Además, equipos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos brindarán atención administrativa y asesoramiento para distintos trámites, como gestión de DNI, partidas de nacimiento, cambios de domicilio y regularización de personerías jurídicas de instituciones civiles. La atención administrativa se realizará el 11 y 12 de mayo en Villa Río Bermejito y el 13 y 14 en El Espinillo.

CRONOGRAMA

Lunes 11 de mayo

-Villa Río Bermejito, Barrio Norte y Puerto Lavalle.

-Paraje 10 de Mayo.

Martes 12 de mayo

-Lote 6, Lote 39, Lote 614, La Pelolé, Las Vertientes, Los Milagros, El Toroltay y Santa Carmen.

Miércoles 13 de mayo

-El Canal, San Luis, El Escondido, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini.

-Fortín Lavalle.

Jueves 14 de mayo

-Manantiales, El Mojo, La Bolsa, La Esmeralda, Palma Sola, Campo Azul, Las Palomas, Ñandubay, San Manuel, Miramar, El Palmar y Tres Pozos.

-Las Tunillas, El Algarrobal, Tres Quebrachos, El Simbolar, Río Muerto Cruz, Río San Manuel, Cuatro Bocas y Olla Quebrada.

Viernes 15 de mayo

-El Espinillo, Pozo del Bayo, Pozo La China, Palo Santo y Víboras Blancas.

-La Sirena, Paso Sosa y El Obrador.

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