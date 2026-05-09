Tras varios días de calor inusual para la época, con sensación térmica de 40 grados el miércoles y jueves, donde Sáenz Peña estuvo encabezando el Ranking Nacional de Temperaturas; el frío llegó "de golpe" y la sensación térmica de anoche en Presidencia Roque Sáenz Peña fue de solamente 3 grados, registrándose así una abrupta caída de la temperatura, en cuestión de horas sobre el centro del Chaco.

Según el SMN las temperaturas serán aún más frías hasta mediados de la semana próxima como consecuencia del ingreso de una masa de frío polar. Además, el SMN aclara que el Nivel Amarillo tiene un efecto leve a moderado en la salud.

También refiere que las temperaturas extremas pueden ser peligrosas para la salud, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas y para grupos vulnerables.

Recomendaciones:

Abrigarse con varias capas de ropa, proteger las extremidades, tomar bebidas calientes, y evitar cambios bruscos de temperatura.

Revisar viviendas: Ventilar los ambientes para evitar la inhalación de monóxido de carbono por el uso de calefactores o braseros.

Estar informado: Mantenerse al tanto de la evolución del pronóstico meteorológico. Este nivel de alerta busca que la población tome los recaudos necesarios ante la inminencia de un evento de frío intenso.

Una Alerta amarilla por frío del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

La Alerta amarilla por frío extremo suele asociarse con el ingreso de masas de aire polar que provocan un descenso abrupto de temperatura, trayendo consigo heladas matutinas, especialmente en el centro y norte del país.

Mantenerse al tanto de la evolución del pronóstico meteorológico. Este nivel de alerta busca que la población tome los recaudos necesarios ante la inminencia de un evento de frío intenso. Manténgase informado de la predicción meteorológica más actualizada. Algunas actividades al aire libre pueden verse alteradas.

Periodismo365