A raíz de una denuncia, los gendarmes llevaron a cabo investigaciones durante 1 año y 10 meses que permitieron identificar las maniobras ilícitas.

Se allanaron seis inmuebles en Buenos Aires y dos en la ciudad de Rosario (Santa Fe), donde rescataron 88 aves de diferentes especies, 20 peces, 13 hámsteres y cuatro tortugas como así también encontraron ocho ejemplares de Jilgueros y Cardenal sin vida, y el cráneo de un antílope.

Además, los funcionarios secuestraron 2 kilos 633 gramos de marihuana, un rifle calibre .22 largo y cuatro de aire comprimido, 39 proyectiles calibres .22 y 9 mm, 41 balines y nueve tramperas de madera de distintos tamaños. Dos involucrados quedaron detenidos, mientras que dos hombres supeditados a la causa.

Efectivos del Escuadrón “Buenos Aires” fueron los encargados de iniciar con las investigaciones tras ser informados de una denuncia, la cual consistía en que un ciudadano estaría desarrollando actividades en infracción a la Ley 22.421 “Conservación de la Fauna Silvestre”.

Las pesquisas tuvieron una duración de 1 año y 10 meses, que abarcaron desde un ciberpatrullaje y análisis de teléfonos. En la primera etapa de la investigación, los gendarmes lograron identificar a uno de los implicados, quien se dedicaba a publicar los animales (aves silvestres, reptiles y mamíferos) que se encontraban a la “venta” como así también efectuaba entregas físicas en distintos puntos del conurbano bonaerense, con mayor frecuencia en Lomas de Zamora y Almirante Brown.

Luego, se detectó los roles de otros tres eslabones importantes de la organización, los mismos se dedicaban a cazar, acopiar (guarda transitoria), distribuir (bajo encomiendas hacia todo el territorio nacional) y comercializar (tanto al por mayor como al por menor).

Al ser informado a la Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora de estos resultados, se desplegaron los funcionarios de diferentes Unidades de la Fuerza hacia ocho inmuebles ubicados en las provincias de Buenos Aires y Santa Fe.

En los lugares, los uniformados rescataron a 88 aves (entre loros habladores, Tordos, Reina Mora, Pepitero, Corbatitas, Cardenales, Calafate, Jilgueros, Celestinos y otros ejemplares), 13 hámsteres, 20 peces y cuatro tortugas. Asimismo, el personal de la Fuerza encontró ocho aves sin vida y un cráneo de antílope.

Además, los efectivos secuestraron 2 kilos 633 gramos de cannabis sativa, un rifle calibre .22 largo y cuatro de aire comprimido, 39 proyectiles .22 y 9 mm, 41 balines y nueve tramperas de madera de distintos tamaños. Dos hombres mayores de edad quedaron detenidos y otros dos supeditados a la causa en infracción a la Ley 22.421 "Conservación de la Fauna Silvestre".

Cabe resaltar que, los animales fueron puestas en resguardo por el personal de la Brigada de Control Ambiental de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación (Buenos Aires) y trasladados hacia el Bioparque de una Fundación, donde se realizaran los exámenes y rehabilitación correspondiente. En Santa Fe, colaboraron los integrantes de la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Periodismo365