Los niños que asisten al comedor de la Capilla Nuestra Señora de Guadalupe del barrio Matadero realizaron una visita a Casa de Cultura, donde compartieron una jornada recreativa y de aprendizaje.
La actividad se llevó adelante junto al profesor de teatro Juan Pablo, quien brinda talleres en el comedor y fue el nexo para que los chicos pudieran conocer las instalaciones y compartir distintas actividades.
Durante el encuentro, los niños participaron de clases recreativas, recorrieron Casa de Cultura y disfrutaron de un momento de camaradería compartiendo un chocolate. Desde Cultura agradecieron especialmente la visita y que los chicos puedan vivir esta enriquecedora experiencia.
Periodismo365