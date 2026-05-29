El ministro de Economía abrió el encuentro de negocios y finanzas Latam Economic Forum que se realiza en Buenos Aires y afirmó que en 2027 "la economía se va a llevar puesta a la política”. Adelantó que “no se espera ningún cimbronazo” y que la inflación de mayo será menor que la de abril.

El jefe del Palacio de Hacienda habló en la mañana de este jueves al abrir el Latin Economic Forum, encuentro que reúne representantes políticos, económicos y empresariales del país, donde hizo un recuento de los resultados que el gobierno ve en diferentes sectores y pidió no dejarse “psicopatear” por la prensa.

“Para mí, 2027 será el año en el que más vamos a crecer y el Presidente va a ganar cómodamente”, dijo Caputo en un discurso optimista. Además, anunció para mayo menos inflación. “La inflación vuelve a estar a la baja. En abril fue de 2,6%, la más baja desde noviembre, y se espera que en mayo sea más baja aún”, afirmó el jefe del Palacio de Hacienda.

En ese camino, ya lejos de las predicciones de comenzar con cero en agosto o el diez por ciento anual, dijo que “las expectativas están ancladas y para los próximos doce meses se espera un 20%”, con lo cual “no se espera ningún cimbronazo”. “No hay ninguna razón para no pensar que la inflación será de 20%”, insistió el ministro.

El ministro remarcó que tanto en sus presentaciones como en las del presidente Javier Milei: “Nos estamos focalizando en los datos porque es la mejor forma de combatir el relato. Hay una divergencia muy grande entre los datos y el relato”. “No nos enganchemos más en lo que se escucha y enfoquémonos en los datos”, pidió el funcionario.

El Ministro de Economía aseguró que la economía está lejos de ser mala y enumeró records y logros entre los que incluyó que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) “fue de 1,1%, la más baja desde agosto del año pasado”. También argumentó que existió un récord de exportaciones en abril, un récord en la agroindustria en el primer cuatrimestre y que “las exportaciones industriales en abril fueron de US$2.528 millones, la más alta en 14 años”. También aseguró que hubo récord de superávit energético en abril, récord de actividad aerocomercial y de actividad económica.

Tras este punteo apuntó: “Parece un chiste leer diarios y ver noticias de crisis”. E insistió: “Esta es la realidad; lo otro son encuestas, son sensaciones, encuestas de 2.000 personas. No nos dejemos psicopatear más con lo que se escucha o se ve”.

Fuente y fotos: Tiempo Argentino



